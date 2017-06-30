Московское «Динамо» предоставило КХЛ все необходимые документы и начнет предсезонную подготовку 3 июля

Московское «Динамо» предоставило КХЛ все необходимые документы и начнет предсезонную подготовку, как и планировалось, 3 июля. Об этом сообщил глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.

«ХК «Динамо» подало заявку для участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В соответствии с регламентом КХЛ клуб предоставил все необходимые документы и подтверждения. Согласно утвержденному плану предсезонной подготовки согласованный состав игроков приступает с 3–4 июля к медицинскому осмотру, а затем направляется в Белоруссию для прохождения учебно-тренировочных сборов. По возвращении со сборов команда примет участие в соревнованиях на Кубке мэра Москвы», - говорится в заявлении Стржалковского на сайте ВФСО.

Ранее председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко отметил сложность составления календаря КХЛ на следующий сезон из-за неопределенной ситуации с ХК «Динамо».