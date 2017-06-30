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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса»

Источник:  Calcio MercatoКомментарии
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса»
Фото: Gettyimages.ru

Как сообщает Calciomercato, московский «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Ювентуса» Стефано Стураро.

Согласно источнику, на данный момент контактов с игроком сборной Италии не было. При этом известно, что на футболиста претендует ряд европейских клубов. Речь идет об «Аталанте», «Лацио» и клубах АПЛ.

Отмечается, что сам полузащитник не собирается покидать туринский клуб, цвета которого он защищает с 2014 года.

В минувшем сезоне 24-летний Стураро провел во всех турнирах за «Ювентус» 29 матчей и отдал 4 голевые передачи. Его трансферный лист оценивается в 10 млн евро, а контракт с действующим чемпионом серии А рассчитан до 2021 года.

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