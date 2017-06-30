На фестивале WARFEST разыграют более 9 000 000 рублей

На фестивале WARFEST пройдет LAN-финал летнего турнира по Warface, в котором впервые в истории онлайн-шутера разыграют более 9 000 000 рублей.



Участники состязания разыграют рекордный призовой фонд, который формируется по традиционной для крупнейших киберспортивных дисциплин системе — из отчислений игроков. На данный момент он превысил 9 000 000 рублей и продолжает расти.



Соревнование пройдёт среди представителей трёх лиг: профессиональных команд из ProLeague, опытных коллективов из MastersLeague и абсолютных новичков, которые делают первые шаги в турнирах по Warface. Принять участие в любом из четырех туров состязания для новичков могут все желающие. Разграничение лиг позволит начинающим командам сражаться только с равными себе по силе и подготовке противниками, а это, в свою очередь, значительно повысит их шансы на победу.



Призовые летнего турнира впервые в Warface формируются из отчислений игроков. Двадцать пять процентов от всех средств, потраченных на вход в игровое событие «Атлас Войны», направляется в призовой фонд. Общая сумма, которая уже сейчас превысила 9 000 000 рублей, будет разделена между тремя лигами: игроки из ProLeague и MastersLeague разыграют по 25%, а начинающие команды поборются за 50% от призового фонда. Его окончательный размер определится в августе.



Регистрация на турнир уже открыта.