Думбия официально перешел в лиссабонский «Спортинг» (видео)

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия стал игроком лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что 29-летний ивуарийский форвард будет выступать в португальском клубе до лета 2018 года, после чего у «Спортинга» будет возможность выкупить права на футболиста у «волков».

В минувшем сезоне игрок, который ранее выступал за московский ЦСКА, защищал цвета «Базеля». Думбия сыграл 25 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 20 мячей.