«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с Огбонной (фото)
Источник: ФК «Вест Хэм»Комментарии
Итальянский защитник Анджело Огбонна продлил соглашение с «Вест Хэмом».
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, новый контракт игрока рассчитан до 2022 года.
Our Italian defender has committed his future to the Club until 2022 👌https://t.co/CC7wn1kgKS— West Ham United (@WestHamUtd) 30 июня 2017 г.
В минувшем сезоне из-за травм футболист сыграл 20 матчей в английской премьер-лиге.
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