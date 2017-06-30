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«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с Огбонной (фото)

Источник:  ФК «Вест Хэм»Комментарии

Итальянский защитник Анджело Огбонна продлил соглашение с «Вест Хэмом».

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, новый контракт игрока рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне из-за травм футболист сыграл 20 матчей в английской премьер-лиге.

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