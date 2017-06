«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с Огбонной (фото)

Итальянский защитник Анджело Огбонна продлил соглашение с «Вест Хэмом».

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, новый контракт игрока рассчитан до 2022 года.

Our Italian defender has committed his future to the Club until 2022 👌https://t.co/CC7wn1kgKS