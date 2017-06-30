Медведев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Истбурне со счетом 6:4, 6:4.
Соперники провели на корте 1 час 22 минуты. Джокович пять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. На счету Медведева четыре эйса, три ошибки на подаче.
В финале Джокович встретится с победителем в паре Ришар Гаске – Гаэль Монфис.
Истбурн
(Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 710 480 долларов
Одиночный разряд
1/2 финала
Новак Джокович - Даниил Медведев - 6:4, 6:4
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