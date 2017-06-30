Медведев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в Истбурне

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Истбурне со счетом 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 22 минуты. Джокович пять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. На счету Медведева четыре эйса, три ошибки на подаче.

В финале Джокович встретится с победителем в паре Ришар Гаске – Гаэль Монфис.

Истбурн (Великобритания)

Турнир ATP

Покрытие: трава

Призовой фонд: 710 480 долларов

Одиночный разряд

1/2 финала

Новак Джокович - Даниил Медведев - 6:4, 6:4

