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Алексей Миллер: Множество критики в адрес стадиона «Санкт-Петербург» может быть продиктовано завистью

Источник:  РБККомментарии

Глава «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением о критике стадиона «Санкт-Петербург».

- «Мы смотрим на этот стадион, как на машину более высокого класса у соседа и завидуем». Может быть, множество критики в адрес стадиона продиктовано таким видением. Почему никого не интересует, у кого где еще течет и где замкнуло? Потому что им не завидуют, - приводит слова Миллера РБК.

Напомним, весной стадион «Санкт-Петербург» принял два матча «Зенита» в чемпионате России: против «Урала» (2:0) и «Терека» (0:1). На этой же арене сине-бело-голубые должны были принять «Краснодар», но из-за плохого качества газона игру перенесли на «Петровский». К началу Кубка конфедераций на стадионе уложили рулонный газон, выращенный в Гатчине. Ранее Албин заявил, что к ЧМ-2018 в этом же городе выращивают еще один газон для подстраховки.

После Кубка конфедераций, который завершится 2 июля, стадион на Крестовском острове будет передан в концессию «Зениту». Как сообщал председатель правления клуба Сергей Фурсенко, сине-бело-голубым хотелось бы начать сезон 2017/2018 на этой арене. 

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