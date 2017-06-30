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Форвард «Реала» перешел в «Лион»

Источник:  ФК «Лион»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Лиона», состав команды пополнил 23-летний нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас.

Отмечается, что с игроком сборной Доминиканской республики соглашение рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 8 млн евро, а зарплата нападающего в стане «ткачей» составит 1 млн евро в год.

В минувшем сезоне Диас сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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