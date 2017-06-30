Форвард «Реала» перешел в «Лион»
Источник: ФК «Лион»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Лиона», состав команды пополнил 23-летний нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас.
Отмечается, что с игроком сборной Доминиканской республики соглашение рассчитано до 2022 года.
Mariano Diaz est la 4ème recrue de notre mercato estival ! Bienvenue dans la #teamOL ! 🔴🔵 pic.twitter.com/8rUNHuN6V0— Olympique Lyonnais (@OL) 30 июня 2017 г.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 8 млн евро, а зарплата нападающего в стане «ткачей» составит 1 млн евро в год.
В минувшем сезоне Диас сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
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