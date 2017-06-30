УЕФА может рассмотреть вопрос введения потолка зарплат

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что УЕФА необходимо рассмотреть возможность введения потолка зарплат.

- Богатые клубы становятся еще более богатыми. Разрыв между ними и остальными командами опасно возрастает, и это меня немного беспокоит. Многие клубы покупают больше игроков, чем им необходимо, а потом они не играют в других командах. С введением потолка зарплат богатым клубам придется больше думать, на что они тратят деньги. Это будет большая битва. Но если нам удастся одержать победу, по моему мнению, это приведет к историческим переменам, - приводит Mladina слова президента УЕФА Александра Чеферина.

Ранее глава УЕФА заявил, что в настоящий момент организация не намерена вводить систему видеоповторов.