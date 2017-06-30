Тимур Журавель: В России не хватает игроков для сборной, а в Германии не хватает сборных для игроков

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель – об уровне сборной Германии, которая сыграет 2 июля против команды Чили в финале Кубка конфедераций.

«У одних немцев финал молодежки, у других – финал Кубка конфедераций. В России не хватает игроков для сборной, а в Германии не хватает сборных для игроков», – написал Журавель на своей странице в Twitter.

у одних немцев финал молодежки, у других - финал КК. в России не хватает игроков для сборной, а в Германии не хватает сборных для игроков.) — ZhuraWell (@TimZhur) 29 июня 2017 г.

Отметим, что турнир в России пропустили такие игроки немецкой сборной, как Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Марко Ройс и многие другие.