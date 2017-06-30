«Краснодар» подписал пятилетний контракт с хавбеком «Црвены Звезды» Ристичем

«Краснодар» подписал контракт с полузащитником «Црвены Звезды» Михайло Ристичем. Об этом сообщает официальный сайт краснодарской команды.

«В настоящее время все детали перехода Ристича из «Црвены Звезды» в «Краснодар» согласованы, и молодой полузащитник подписал с нашим клубом долгосрочный личный контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В ближайшее время сербский футболист присоединится к черно-зеленым на сборе в Австрии и приступит к тренировкам в составе своей новой команды», - говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Ристич провел в составе «Црвены Звезды» 90 матчей, забив в них 8 мячей, сделав 8 результативных передач и став чемпионом Сербии в сезоне-2015/2016.

Хавбек сборной Италии перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ

