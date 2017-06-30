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Орлов считает, что Смолов должен перейти в «Спартак»

Источник:  Эхо Москвы в Санкт-ПетербургеКомментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в московский «Спартак».

«Спартак» давно подбивает клинья под Смолова. Федору надо подумать, стоит ли туда идти. «Краснодар» в еврокубки не попал, а «Спартак» играет в Лиге чемпионов. Наверное, со спортивной точки зрения Смолову это было бы выгоднее.

Раньше краснодарцы показывали качественный футбол, но в конце прошлого сезона и очки потеряли, и сама игра была уже не такая яркая. Решать он должен сам, но Лига чемпионов зазывает.

«Спартаку» Смолов пригодился бы. На фланге партнером Федора был бы Промес. Я считаю Квинси лучшим игроком и в «Спартаке», и, конечно, в чемпионате вообще. Промес больше всех моментов создавал для чемпиона. Как в «Зените» был Халк, так в «Спартаке» Квинси», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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