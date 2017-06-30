Александр Зуев: Макеев и Паршивлюк сказали, что в «Ростове» супер

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился впечатлениями от перехода в донской клуб на правах годичной аренды.

– Потихоньку осваиваюсь, привыкаю к приличным нагрузкам. Уже успел немного устать, но нужно привыкать. Перед переходом спрашивал про «Ростов» у Песьякова, Паршивлюка и Макеева. Они сказали, что здесь супер. Адаптация? Они проходит легко, так как я многих знаю, – сказал Зуев в эфире ROSTOV TV.

Напомним, что права на футболиста принадлежат «Спартаку».