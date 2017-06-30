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Васин освобожден от должности главного тренера сборной России

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Как сообщает пресс-служба РФБ, сегодня, 30 июня, состоялось заседание исполкома организации, на котором наставник женской сборной России Александр Васин был освобожден от занимаемой должности по обоюдному согласию сторон.

Отмечается, что Исполком РФБ постановил признать результат выступления женской сборной на Евробаскете неудовлетворительным и освободить Васина от должности главного тренера национальной команды.

При этом тренерскому совету женских сборных было поручено провести тщательный анализ выступления национальной команды в Праге и представить в исполком РФБ предложения по кандидатуре нового главного тренера.

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