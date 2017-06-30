Диего Марадона: Россия – самая гостеприимная страна
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На торжественном гала-ужине аргентинец Диего Марадона поблагодарил организаторов его приезда в Россию.
«Я приехал очень уставшим. Это перелет из Кубы, и перелет тяжелый. Но огромное удовольствие получаю от общения и с «Советским спортом», и с движением «Россия любит футбол», и с представителями «ВТБ-Арены». Россия – очень гостеприимная страна! Бывать здесь – удовольствие. В России сразу снимается любая усталость», – сказал Марадона.
Марадона: Россия – это Путин, красивые женщины и футбол!
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