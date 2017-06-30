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Фил Невилл: Моуринью не интересует топ-4, он хочет выиграть АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невил поделился ожиданиями от грядущего сезона, отметив главные задачи тренерского штаба «красных дьяволов».

«Моуринью ждет непростой сезон. Посмотрите, как ведут себя английские клубы на трансфером рынке. Все тратят сумасшедшие деньги. «МЮ» должен серьезно усилить состав. Это очевидно.

На мой взгляд, Жозе не интересует топ-4, он хочет выиграть чемпионат, и не согласится на что-то другое.

Будет интересно посмотреть, кто из представителей премьер-лиги проведет самую лучшую трансферную компанию.

Очевидно, «Юнайтед» не хватает исполнителей. Посмотрите, сколько ничейных матчей команда провела на «Олд Траффорд». Если будут куплены нужные игроки, у команды появится шанс вернуть чемпионский титул», – цитирует Невилла MUTV.

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