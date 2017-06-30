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«Урал» отдал Панков в аренду АЕКу, обыгравшему «Спартак»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Кипрский АЕК арендовал защитника «Урал» Радована Панкова. Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.

«Защитник ФК «Урал» Радован Панков проведет следующий сезон в аренде. Сербский легионер нашей команды стал игроком кипрского клуба «АЕК» (Ларнака). В этой команде, которая, кстати, представляет Кипр в Лиге Европы, он будет выступать до лета 2018 года. Желаем Радовану успешной игры в новой стране, получения столь важного в его возрасте и полезного игрового опыта, а также профессионального роста!», - говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

В минувшем сезоне защитник провел пять игр за «Урал» в чемпионате России.

Добавим, что в 2015 году Панков в составе сборной Сербии Панков выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира среди футболистов не старше 20 лет.

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