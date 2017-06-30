Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии» в контрольном матче
Футболисты «Арсенала» на сборе в Австрии уступили в контрольном матче венской «Аустрии» со счетом 1:3.
Единственный гол в составе российской команды забил Кантемир Берхамов.
До конца сборов «Арсенал» проведет еще одну товарищескую встречу. В матче, который состоится 4 июля, соперником тульской команды станет сербский «Вождовац».
«Аустрия»
(Вена) - «Арсенал» (Тула) - 3:1 (2:1)
Голы: Фризенбихлер (24, 1:0), Берхамов (27, 1:1), Хольцхаузер (33, 2:1), Моншейн (3:1, 85).
«Аустрия»: Пентц, Филипович (Глухакович, 46), Таджури, Фризенбихлер (Моншейн, 46), Грюнвальд (Демаку, 65), Зербест (Кансола, 65), Ларсен (Саламон, 46), Хольцхаузер (Пейич, 65), Марчинко (Мохамед,46), Пирес, Йонович.
«Арсенал»: Левашов, Радунович, Беляев (Иванов, 61), Григалава (Денисов, 46), Александров, Боурчану (Ярмолицкий, 61), Берхамов (Стеклов, 61), Комбаров (Хагуш, 46), Горбатенко (Максимов, 61), Шевченко (Аджоев, 61), Расич (Сикоев, 67).