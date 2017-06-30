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«Куньлунь» подписал двух канадцев китайского происхождения

Источник:  Daily Hive VancouverКомментарии

«Куньлунь» подписал контракты с нападающим Люком Локхартом и вратарем Дереком Даном. Об этом сообщает издание Daily Hive Vancouver.

Оба хоккеиста выступали за команду Университета Британской Колумбии. В минувшем сезоне 24-летний Локхарт провел 28 игр набрал 18 (9+9) очков. 23-летний Дан сыграл за команду 16 матчей, пропуская в среднем по 2,87 шайбы за игру.

Рижское «Динамо» подписало форварда из системы «Каролины». Таблица переходов КХЛ

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