«Куньлунь» подписал двух канадцев китайского происхождения
Источник: Daily Hive VancouverКомментарии
«Куньлунь» подписал контракты с нападающим Люком Локхартом и вратарем Дереком Даном. Об этом сообщает издание Daily Hive Vancouver.
Оба хоккеиста выступали за команду Университета Британской Колумбии. В минувшем сезоне 24-летний Локхарт провел 28 игр набрал 18 (9+9) очков. 23-летний Дан сыграл за команду 16 матчей, пропуская в среднем по 2,87 шайбы за игру.
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