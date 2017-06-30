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«Амкар» объявил о продлении контракта с Мильковичем

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Амкара», 27-летний защитник Александр Милькович заключил новый контракт с пермским клубом.

Напомним, сербский футболист перебрался в Россию прошлым летом. В минувшем сезоне игрок провел 25 матчей в РФПЛ и и забил один гол. 

«Минувший сезон был для Саши лучшим за последние годы – с тех пор как Милькович уехал из воспитавшего его «Партизана», у него не было команды, которую он мог бы назвать «своей». Год назад нам казалось, что на замену Богдану Бутко мы приглашаем футболиста, способного прежде всего качественно играть в обороне. Но, по мере того как к Мильковичу возвращалась уверенность в своих силах и улучшалось его физическое состояние, он стал все лучше играть и в атаку. А если футболист подходит «Амкару», он должен остаться в Перми надолго», – заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

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