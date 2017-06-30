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Ари: В матче со «Спартаком» будет тяжело, потому что это чемпион

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Форвард «Локомотива» Ари прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Риекой» (0:1), а также поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком».

Напомним, команды проведут встречу в рамках Суперкубка России, которая состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.

«Этот матч был очень трудным. Мы встречались с сильной командой, которая имеет высокую готовность. Считаю, что отработали с ребятами в этом матче профессионально, да и в целом на сборе. Я думаю, что из этого матча можно вынести только позитив. Да, мы проиграли, проиграли заслуженно, но опыт этого спарринга лично у меня оставил хорошие эмоции.

В матче со «Спартаком» будет тяжело, потому что это чемпион, дерби, да просто сильная команда. Мы играем дома – если у вас такие условия, то вы должны готовиться на максимуме и стараться обыграть соперника. Я вспомнил о «Спартаке» не просто так. Осталось две недели. Я призываю всех наших болельщиков поддержать нас в матче за Суперкубок», – приводит слова Ари официальный сайт «Локомотива».

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