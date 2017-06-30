Юрий Семин: Антон Миранчук проявил себя хорошо с «Риекой», такие матчи идут нам на пользу

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после поражения в товарищеском матче от «Риеки», которая является чемпионом Хорватии (0:1).

«Риека» – хорошая, достойная команда. Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведен нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован.

Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Игнатьев, Ротенберг, Коломейцев… Мы посмотрели в деле Лысова, молодого игрока, которому предстоит еще много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.

Подписание Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно, если учитывать наличие травмированных Чорлуки и Денисова», – заявил специалист, слова которого приводит клубная пресс-служба.