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Александр Гришин: Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками были Жирков, Головин или Глушаков

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о Кубке конфедераций. Напомним, по его итогам зрителям больше всего запомнилась игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

«Надо понимать, кого опрашивали. Если спрашивали среднестатистического человека, то это понятно. О чкм это говорит? О том, что надо спрашивать у людей, которые в теме.

Я смотрел Кубок конфедераций, приходит много народа. Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками нашей сборной были Жирков, Головин или Глушаков, но не Акинфеев. Все понимают, почему он не лучший на турнире», – сказал специалист в эфире «Спорт FM».

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