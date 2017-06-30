Московский «Спартак» лишился спонсора из-за американских санкций

Как сообщает РБК, московский «Спартак» разорвал спонсорское соглашение с элитным гостиничным комплексом Riviera Sunrise Resort & SPA в Крыму, из-за которого под американские санкции попал холдинг «ИФД КапиталЪ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова.

Отмечается, что владелец столичного клуба подтвердил прекращение сотрудничества. При этом Федун не стал объяснять, почему клуб отказался от работы с элитным гостиничным комплексом.

Напомним, «ИФД КапиталЪ» попал под санкции США, объявленные 20 июня, из-за того что владеет гостиницей Riviera Sunrise Resort & SPA, находящейся в Алуште. Основанием для таких санкций является указ президента США от декабря 2014 года, по которому любая структура, работающая в Крыму, может быть внесена в санкционный список.