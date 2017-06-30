Сборная Германии одолела Испанию и выиграла молодежный чемпионат Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 30 июня, футболисты сборной Германии U21 нанесли поражение сверстникам из Испании в финале молодежного чемпионата мира.
Встреча, которая состоялась в Кракове на стадионе «Юзеф Пилсудски-Краковия», завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.
Автором единственного гола стал Митчелл-Элии Вайзер, который отличился на 40-й минуте.
Таким образом, сборная Германии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы U21. До этого немцы побеждали в 2009 году. Рекордсменом по числу титулов является сборная Италии, у которой 5 трофеев молодежного Евро.
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