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Сборная Германии одолела Испанию и выиграла молодежный чемпионат Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 30 июня, футболисты сборной Германии U21 нанесли поражение сверстникам из Испании в финале молодежного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась в Кракове на стадионе «Юзеф Пилсудски-Краковия», завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Автором единственного гола стал Митчелл-Элии Вайзер, который отличился на 40-й минуте.

Таким образом, сборная Германии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы U21. До этого немцы побеждали в 2009 году. Рекордсменом по числу титулов является сборная Италии, у которой 5 трофеев молодежного Евро.

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