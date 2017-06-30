Сборная Германии одолела Испанию и выиграла молодежный чемпионат Европы

Штефан Кунтц: Мы приложили максимум усилий для того, чтобы все зрители гордились нами

Главный тренер сборной Германии Штефан Кунтц прокомментировал победу над командой Англии (2:2, 4:3 – по пенальти) в полуфинале молодежного чемпионата Европы.