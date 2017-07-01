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Нападающий «Барселоны», которым интересовался «Зенит», перешел в «Бетис»

Источник:  ФК «Бетис»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Бетиса», состав андалусийского клуба пополнил нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, который ранее выступал за «Порту» и «Фиорентину».

Отмечается, что контракт 25-летнего игрока рассчитан до 2022 года, а сумма трансфера составила 4 млн евро.

Также сообщается, что каталонский клуб имеет право первоочередного выкупа своего воспитанника.

Ранее СМИ отмечали интерес к испанцу со стороны «Зенита». Позже агент игрока подтвердил эту информацию, добавив, что еще один клуб из России проявляет интерес к его клиенту. 

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