Нападающий «Барселоны», которым интересовался «Зенит», перешел в «Бетис»
Источник: ФК «Бетис»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Бетиса», состав андалусийского клуба пополнил нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, который ранее выступал за «Порту» и «Фиорентину».
Отмечается, что контракт 25-летнего игрока рассчитан до 2022 года, а сумма трансфера составила 4 млн евро.
Также сообщается, что каталонский клуб имеет право первоочередного выкупа своего воспитанника.
Ранее СМИ отмечали интерес к испанцу со стороны «Зенита». Позже агент игрока подтвердил эту информацию, добавив, что еще один клуб из России проявляет интерес к его клиенту.
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