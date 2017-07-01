Диего Марадона танцует с цыганами на торжественном ужине «Советского спорта» (эксклюзив, видео)

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Диего Марадона: Я готов возглавить сборную России! Лучший игрок чемпионата мира 1986 года Диего Марадона, который в эти минуты дает эксклюзивное интервью «Советскому спорту», заявил о своей готовности возглавить сборную России.

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