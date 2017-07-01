Диего Марадона танцует с цыганами на торжественном ужине «Советского спорта» (эксклюзив, видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Диего Марадона лихо отплясывает под цыганские песни на торжественном гала-ужине «Советского спорта».
«Я приехал очень уставшим. Это перелет из Кубы, и перелет тяжелый. Но огромное удовольствие получаю от общения и с «Советским спортом», и с движением «Россия любит футбол», и с представителями «ВТБ-Арены». Россия – очень гостеприимная страна! Бывать здесь – удовольствие. В России сразу снимается любая усталость», – сказал Марадона.
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