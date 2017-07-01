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Полузащитник «Атлетико» Сауль стал лучшим бомбардиром молодежного ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы, победу в котором одержала сборная Германии, обыгравшая в финале испанцев (1:0).

На групповом этапе турнира обладатель «Золотой бутсы» отличился дважды, а в полуфинале за 22 минуты забил три мяча в ворота итальянцев.

«Серебряная бутса» досталась испанцу Марко Асенсио (3 гола+1 пас), а «бронзовая» - португальцу Бруме.

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