Полузащитник «Атлетико» Сауль стал лучшим бомбардиром молодежного ЧЕ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы, победу в котором одержала
сборная Германии, обыгравшая в финале испанцев (1:0).
На групповом этапе турнира обладатель «Золотой бутсы» отличился
дважды, а в полуфинале за 22 минуты забил три мяча в ворота итальянцев.
«Серебряная бутса» досталась испанцу Марко Асенсио (3 гола+1 пас), а «бронзовая» - португальцу Бруме.
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