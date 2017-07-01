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Дани Себальос признан лучшим игроком молодежного ЧЕ

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос признан самым ценным игроком молодежного чемпионата Европы, победу в котором одержала сборная Германии, обыгравшая в финале испанцев (1:0).

20-летний хавбек стал первым лауреатом учрежденной УЕФА новой награды, которую вручают по выбору технических наблюдателей УЕФА. Главными критериями для претендентов были индивидуальное мастерство, решающее влияние на результат, позитивный подход, а самое главное - работа на команду.

Новая награда заменила звание «Золотого игрока», которое присуждалось лучшим футболистам на предыдущих молодежных чемпионатах. 

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