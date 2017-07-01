Дани Себальос признан лучшим игроком молодежного ЧЕ
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос признан самым ценным
игроком молодежного чемпионата Европы, победу в котором одержала сборная
Германии, обыгравшая в финале испанцев (1:0).
20-летний хавбек стал первым лауреатом учрежденной УЕФА
новой награды, которую вручают по выбору технических наблюдателей УЕФА.
Главными критериями для претендентов были индивидуальное мастерство, решающее
влияние на результат, позитивный подход, а самое главное - работа на команду.
Новая награда заменила звание «Золотого игрока»,
которое присуждалось лучшим футболистам на предыдущих молодежных чемпионатах.
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