«Рома» заплатила 10 млн евро «Сассуоло» за переход Пеллегрини
Источник: ФК «Рома»Комментарии
Фото: ФК «Рома»
Полузащитник «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини перешел в «Рому»,
сообщает официальный сайт римского клуба.
21-летний итальянец подписал контракт с «волками», рассчитанный
до 2022 года.
Сообщается, что этот трансфер «Роме» обошелся в 10 миллионов
евро.
Стоит отметить, что Пеллегрини является воспитанником римского
клуба, в 2015 году он за 1,25 миллионов евро перешел в «Сассуоло».
Напомним, в минувшем сезоне Лоренцо в составе черно-зеленых принял участие в 34 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач, а также заработал семь желтых карточек и одну красную.
Хавбек сборной Италии перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически