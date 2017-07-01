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«Рома» заплатила 10 млн евро «Сассуоло» за переход Пеллегрини

Источник:  ФК «Рома»Комментарии
«Рома» заплатила 10 млн евро «Сассуоло» за переход Пеллегрини
Фото: ФК «Рома»

Полузащитник «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини перешел в «Рому», сообщает официальный сайт римского клуба.

21-летний итальянец подписал контракт с «волками», рассчитанный до 2022 года.

Сообщается, что этот трансфер «Роме» обошелся в 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что Пеллегрини является воспитанником римского клуба, в 2015 году он за 1,25 миллионов евро перешел в «Сассуоло».

Напомним, в минувшем сезоне Лоренцо в составе черно-зеленых принял участие в 34 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач, а также заработал семь желтых карточек и одну красную.

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