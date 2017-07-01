Альберт Селадес: Мы расстроены, но в то же время гордимся

Главный тренер сборной Испании Альберт Селадес прокомментировал поражение от команды Германии (0:1) в финале молодежного чемпионата Европы.

«Как вы понимаете, мы расстроены поражением в финале. Нам противостоял сильный соперник, который нас переиграл в первом тайме. После перерыва была более равная игра, но так не должно было быть.

Мы расстроены, но в то же время гордимся нашими игроками, которые приложили немало усилий. Не так легко было добраться до финала. Там мы столкнулись с великой командой.

Мы знали сильные стороны немцев, смотрели много их матчей, но каждая новая игра отличается от предыдущей. В первом тайме они осложнили нам жизнь, мы чувствовали себя некомфортно. Нам не нравился такой ход матча, мы старались изменить ситуацию, но не получилось.», - приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.