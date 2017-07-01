Штефан Кунтц: У нас 8-9 игроков, которых уже можно назвать восходящими звездами
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер сборной Германии Штефан Кунтц поделился
впечатлениями от победы над командой Испании (1:0) в финале молодежного
чемпионат Европы.
«Молодежное Евро проходит каждые два года, но наш последний
триумф был в 2009-м. У нас есть 8-9 игроков, которых уже можно назвать
восходящими звездами. Я сказал им: если выиграете, люди вас запомнят надолго.
Полуфинальную серию пенальти с англичанами в Германии
посмотрело почти 10 миллионов человек, поэтому дома у моих игроков очень
высокая репутация», - приводит слова Кунтца официальный сайт УЕФА.
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