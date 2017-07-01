Штефан Кунтц: У нас 8-9 игроков, которых уже можно назвать восходящими звездами

Главный тренер сборной Германии Штефан Кунтц поделился впечатлениями от победы над командой Испании (1:0) в финале молодежного чемпионат Европы.

«Молодежное Евро проходит каждые два года, но наш последний триумф был в 2009-м. У нас есть 8-9 игроков, которых уже можно назвать восходящими звездами. Я сказал им: если выиграете, люди вас запомнят надолго.

Полуфинальную серию пенальти с англичанами в Германии посмотрело почти 10 миллионов человек, поэтому дома у моих игроков очень высокая репутация», - приводит слова Кунтца официальный сайт УЕФА.