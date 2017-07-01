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«Рома» объявила о переходе Пеллегрини при помощи FIFA 17 (видео)

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Римский футбольный клуб «Рома» объявил о переходе полузащитника «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини при помощи футбольного симулятора FIFA 17.

«Волки» в своем твиттере выложили видеоролик, в котором некий человек играет в FIFA 17 за «Рому» и забивает гол, в момент празднования забитого мяча выясняется, что автором гола оказался Лоренцо Пеллегрини. Затем камера сменила план, показав, что играл в футбольный симулятор в этот момент сам 21-летний новичок римлян.

Стоит отметить, что Пеллегрини является воспитанником «Ромы» и вернулся в клуб спустя два года за десять миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне Лоренцо в составе черно-зеленых принял участие в 34 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач, а также заработал семь желтых карточек и одну красную. 

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