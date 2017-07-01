Макс Майер: Первый тайм сегодня был просто великолепен

Полузащитник сборной Германии Макс Майер поделился впечатлениями от победы над командой Испании (1:0) в финале молодежного чемпионата Европы.

«Мы блестяще начали матч, играли очень агрессивно, не позволяли испанцам вздохнуть. Мы здорово играли и в полуфинале с англичанами, но первый тайм сегодня был просто великолепен.

Я впервые выиграл крупный международный турнир. Чувства просто потрясающие. Наша команда показала чемпионский характер», - приводит слова Майера официальный сайт УЕФА.