FIFA назвала имена арбитров на финал и матч за третье место Кубка конфедераций

Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, обслужит бригада судей во главе с сербом Милорадом Мажичем, сообщает официальный сайт FIFA.

Помогать 44-летнему арбитру будут соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Резервным судьей назначен словенец Дамир Скомина. Клеман Турпен (Франция), Юре Папротник (Словения) и Артур Диас (Португалия) будут исполнять обязанности рефери-видеоассистентов.

На матче Мексика – Португалия, который состоится в рамках борьбы за третье место турнира, будет работать бригада арбитров во главе с Фахадом Аль Мирдаси из Саудовской Аравии. Помогать ему будут два его соотечественника Абдула Альшалвай и Мохаммед Аль Абакри, резервный арбитр матча - Бакари Гассама (Гамбия). Рефери-видеоассистентами назначены Сандро Риччи (Бразилия), Жан-Клод Бирумушаху (Бурунди) и Энрике Касерес (Парагвай).

Напомним, оба матча состоятся 2 июля. Игра за третье место пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 15:00 по местному времени, а финал пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 (мск).