FIFA назвала имена арбитров на финал и матч за третье место Кубка конфедераций
Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные
Чили и Германии, обслужит бригада судей во главе с сербом Милорадом Мажичем, сообщает
официальный сайт FIFA.
Помогать 44-летнему арбитру будут соотечественники Милован
Ристич и Далибор Джурджевич. Резервным судьей назначен словенец Дамир Скомина. Клеман
Турпен (Франция), Юре Папротник (Словения) и Артур Диас (Португалия) будут
исполнять обязанности рефери-видеоассистентов.
На матче Мексика – Португалия, который состоится в рамках борьбы за третье место турнира, будет работать бригада арбитров во главе с Фахадом Аль Мирдаси из
Саудовской Аравии. Помогать ему будут два его соотечественника Абдула Альшалвай
и Мохаммед Аль Абакри, резервный арбитр матча - Бакари Гассама (Гамбия).
Рефери-видеоассистентами назначены Сандро Риччи (Бразилия), Жан-Клод Бирумушаху
(Бурунди) и Энрике Касерес (Парагвай).
Напомним, оба матча состоятся 2 июля. Игра за третье место пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 15:00 по местному времени, а финал пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 (мск).