Дани Себальос: У нас еще будет возможность выиграть молодежный чемпионат Европы

Полузащитник сборной Испании Дани Себальос прокомментировал поражение от команды Германии (0:1) в финале молодежного чемпионата Европы.

«Мы плохо сыграли в первом тайме, но после перерыва старались выровнять ситуацию до самой последней минуты. Ребят своего возраста я попросил не унывать. У нас еще будет возможность выиграть этот турнир в следующий раз, и надо постараться ей воспользоваться.

Я испытываю смешанные чувства. Рад награде лучшему игроку, но сейчас я променял бы ее на титул чемпиона Европы», - приводит слова Себальоса официальный сайт УЕФА.