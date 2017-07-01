Дани Себальос: У нас еще будет возможность выиграть молодежный чемпионат Европы
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Полузащитник сборной Испании Дани Себальос прокомментировал
поражение от команды Германии (0:1) в финале молодежного чемпионата Европы.
«Мы плохо сыграли в первом тайме, но после перерыва
старались выровнять ситуацию до самой последней минуты. Ребят своего возраста я
попросил не унывать. У нас еще будет возможность выиграть этот турнир в
следующий раз, и надо постараться ей воспользоваться.
Я испытываю смешанные чувства. Рад награде лучшему игроку,
но сейчас я променял бы ее на титул чемпиона Европы», - приводит слова Себальоса официальный сайт УЕФА.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически