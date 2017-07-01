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Жерар Деулофеу: После перерыва заиграли лучше, но отыграться не смогли

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан сборной Испании Жерар Деулофеу прокомментировал поражение от команды Германии (0:1) в финале молодежного чемпионата Европы.

«Мне жаль. Мы были хорошо готовы к матчу, но соперник был сильнее. В первом тайме нас подавили. Мы не смогли показать свой футбол и заплатили за это.

После перерыва заиграли лучше, но отыграться не смогли. Чего-то не хватило - нашей индивидуальности и, наверное, изюминки. Германия здорово играет. Она в числе топовых сборных.

Но я все равно горжусь своими партнерами. Горжусь, что я лучший бомбардир в истории нашей «молодежки». Не хватает только одного - трофея. Это футбол, он безжалостный. Немцы превзошли нас в первом тайме, во втором мы смотрелись предпочтительнее, но гол так и не пришел», - приводит слова Деулофеу официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что накануне матча «Барселона» объявила о переходе 23-летнего испанца из «Милана». 

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