Жерар Деулофеу: После перерыва заиграли лучше, но отыграться не смогли
Капитан сборной Испании Жерар Деулофеу прокомментировал
поражение от команды Германии (0:1) в финале молодежного чемпионата Европы.
«Мне жаль. Мы были хорошо готовы к матчу, но соперник был
сильнее. В первом тайме нас подавили. Мы не смогли показать свой футбол и
заплатили за это.
После перерыва заиграли лучше, но отыграться не смогли.
Чего-то не хватило - нашей индивидуальности и, наверное, изюминки. Германия
здорово играет. Она в числе топовых сборных.
Но я все равно горжусь своими партнерами. Горжусь, что я
лучший бомбардир в истории нашей «молодежки». Не хватает только
одного - трофея. Это футбол, он безжалостный. Немцы превзошли нас в первом
тайме, во втором мы смотрелись предпочтительнее, но гол так и не пришел», -
приводит слова Деулофеу официальный сайт УЕФА.
Стоит отметить, что накануне матча «Барселона» объявила о
переходе 23-летнего испанца из «Милана».