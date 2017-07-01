Экс-игрок «Боавишты» Карвалью подписал контракт с «Тосно»
Бывший полузащитник португальской «Боавишты» бразилец Андерсон Де Карвалью Сантуш подписал двухлетний контракт с «Тосно», сообщает официальный
сайт российской команды.
Воспитанник «Сантоса», уроженец Кубатао 27-летний Андерсон в
начале карьеры дважды становился чемпионом штата Сан-Паулу.
В августе 2012 года футболист был отдан в аренду в японский «Виссел Кобе», а в начале 2013 года - в бразильский «Пеньяполенсе». В июле 2014 года Андерсон был выкуплен португальской «Боавиштой», в составе которой и выступал по настоящее время - за три сезона провел 78 матчей и забил пять мячей.
Полузащитник Андерсон Де Карвалью Сантуш подписал контракт с #ФКТосно на 2 года.— ФК ТОСНО (@fctosno) 30 июня 2017 г.
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