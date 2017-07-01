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Экс-игрок «Боавишты» Карвалью подписал контракт с «Тосно»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Бывший полузащитник португальской «Боавишты» бразилец Андерсон Де Карвалью Сантуш подписал двухлетний контракт с «Тосно», сообщает официальный сайт российской команды.

Воспитанник «Сантоса», уроженец Кубатао 27-летний Андерсон в начале карьеры дважды становился чемпионом штата Сан-Паулу.

В августе 2012 года футболист был отдан в аренду в японский «Виссел Кобе», а в начале 2013 года - в бразильский «Пеньяполенсе». В июле 2014 года Андерсон был выкуплен португальской «Боавиштой», в составе которой и выступал по настоящее время - за три сезона провел 78 матчей и забил пять мячей.

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