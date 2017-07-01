Никита Чернов: Год скучал по шуткам братьев Березуцких

Защитник ЦСКА Никита Чернов, вернувшийся из аренды из «Енисея», рассказал о том, как скучал по армейской команде.

«Очень рад был вернуться в ЦСКА. Я целый год скучал по общению с нашими ребятами, по шуткам братьев Березуцких, так что мгновенно зарядился позитивом. Долго обсуждали, кто, где и как играл, поделились новостями, успехами.

Нужно как можно лучше подготовиться к официальным матчам, а лично мне хотелось бы для начала дебютировать за армейцев в чемпионате страны. Сезон обещает быть долгим и непростым, и, думаю, нашим более опытным и возрастным защитникам может понадобиться помощь молодежи, в том числе и моя», - приводит слова Чернова официальный сайт ЦСКА.