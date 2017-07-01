Никита Чернов: Год скучал по шуткам братьев Березуцких
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник ЦСКА Никита Чернов, вернувшийся из аренды из «Енисея»,
рассказал о том, как скучал по армейской команде.
«Очень рад был вернуться в ЦСКА. Я целый год скучал по
общению с нашими ребятами, по шуткам братьев Березуцких, так что мгновенно
зарядился позитивом. Долго обсуждали, кто, где и как играл, поделились новостями,
успехами.
Нужно как можно лучше подготовиться к официальным матчам, а
лично мне хотелось бы для начала дебютировать за армейцев в чемпионате страны.
Сезон обещает быть долгим и непростым, и, думаю, нашим более опытным и
возрастным защитникам может понадобиться помощь молодежи, в том числе и моя», -
приводит слова Чернова официальный сайт ЦСКА.
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