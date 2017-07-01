«Спартак» – «Вождовац». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

В рамках товарищеского матча «Спартак» сыграет с сербской командой «Вождовац».

Встреча пройдет на поле стадиона «Спортплатц» в австрийском городе Филлах и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, что ранее эти команды между собой еще ни разу не встречались.