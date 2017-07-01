«Спартак» – «Вождовац». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках товарищеского матча «Спартак» сыграет с сербской командой
«Вождовац».
Встреча пройдет на поле стадиона «Спортплатц» в австрийском
городе Филлах и начнется в 18:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, что ранее эти команды между собой еще ни разу не встречались.
Матч
Место и дата
01 июля 18:30, Спортплатц, Текстовая трансляция
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