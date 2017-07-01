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«Спартак» – «Вождовац». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча «Спартак» сыграет с сербской командой «Вождовац».

Встреча пройдет на поле стадиона «Спортплатц» в австрийском городе Филлах и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, что ранее эти команды между собой еще ни разу не встречались.

Матч

Спартак - Вождовац

Место и дата

01 июля 18:30, Спортплатц, Текстовая трансляция

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