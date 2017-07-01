ЦСКА – «Партизан». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

В рамках товарищеского матча московский ЦСКА сыграет с сербской командой «Партизан».

Встреча пройдет на тренировочном поле в австрийском городе Вильдон и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, что ранее эти команды дважды встречались в марте 2005 года в 1/8 финала Лиги Европы, тогда первая игра завершилась вничью (1:1), а в ответной встрече победу одержали армейцы (2:0).