ЦСКА – «Партизан». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках товарищеского матча московский ЦСКА сыграет с сербской
командой «Партизан».
Встреча пройдет на тренировочном поле в австрийском городе
Вильдон и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, что ранее эти команды дважды встречались в марте 2005 года в 1/8 финала Лиги Европы, тогда первая игра завершилась вничью (1:1), а в ответной встрече победу одержали армейцы (2:0).
Матч
Место и дата
01 июля 18:00, Тренировочное поле, Текстовая трансляция
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