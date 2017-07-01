СМИ: Евгений Дадонов согласовал условия контракта с «Флоридой»
Источник: TSNКомментарии
Нападающий сборной России Евгений Дадонов продолжит карьеру
во «Флориде», сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.
По информации журналиста, 28-летний хоккеист подпишет трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона долларов в год.
Hearing Dadonov will get three years in FLA with an AAV of $4M: https://t.co/ym1pzfT079— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 1 июля 2017 г.
Напомним, ранее Евгений уже выступал за «пантер» с 2009 по 2012
год, тогда за них он провел 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков.
В минувшем сезоне россиянин принял участие в 53 играх в составе СКА и набрал 66 (30+36) очков в «регулярке», а также 19 баллов в 18 матчах Кубка Гагарина.
Рижское «Динамо» подписало форварда из системы «Каролины». Таблица переходов КХЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически