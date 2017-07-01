СМИ: Евгений Дадонов согласовал условия контракта с «Флоридой»

Нападающий сборной России Евгений Дадонов продолжит карьеру во «Флориде», сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

По информации журналиста, 28-летний хоккеист подпишет трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона долларов в год.

Hearing Dadonov will get three years in FLA with an AAV of $4M: https://t.co/ym1pzfT079 — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 1 июля 2017 г.

Напомним, ранее Евгений уже выступал за «пантер» с 2009 по 2012 год, тогда за них он провел 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков.

В минувшем сезоне россиянин принял участие в 53 играх в составе СКА и набрал 66 (30+36) очков в «регулярке», а также 19 баллов в 18 матчах Кубка Гагарина.

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