СМИ: Евгений Дадонов согласовал условия контракта с «Флоридой»

Нападающий сборной России Евгений Дадонов продолжит карьеру во «Флориде», сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

По информации журналиста, 28-летний хоккеист подпишет трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона долларов в год.

Hearing Dadonov will get three years in FLA with an AAV of $4M: https://t.co/ym1pzfT079