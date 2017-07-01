Андрей Ситчихин: Ближе к началу сезона определимся с составом
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Старший тренер «молодежки» «Рубина» Андрей Ситчихин
рассказал о том, как проходит казанский сбор команды.
«Скоро у нас очередной сезон, с чем я спешу всех поздравить.
Ближе к началу сезона определимся с составом. Некоторые футболисты уехали на
просмотр, кто-то уезжает, кто-то приезжает. У нас в планах две контрольные
игры: 1 июля в Зеленодольске с «Анжи-Юниор» и 8 июля в Набережных Челнах с «КАМАЗом»,
– сказал Андрей Ситчихин.
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