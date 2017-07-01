Алексей Поддубский: Показали характер, одержав победу в том числе над собой

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от победы над «Тэджон Ситизен» (2:1) в товарищеском матче, который прошел в Корее.

- Многие игроки СКА впервые в жизни играли на таком большом стадионе как в Тэджоне. Волновались перед матчем?

- Я – нет.

- А команда?

- Тоже нет. Проблемой было настроить парней на саму игру, а не размер стадиона. Мы были слишком утомлены перелетами и сменой часовых поясов. Играть пришлось в духоте и первый тайм мы провели слабо. Просто не успевали за соперниками. Они были более свежими, а мы временами боролись сами с собой, с утомлением, которое мешало. Пропустили в итоге гол, просто не успев за соперниками. Хорошо, что сумели собраться и вторую половину игры провели как умеем. За это я команде благодарен – показали характер, одержав победу в том числе над собой. Это – важно.