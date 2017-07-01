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Александр Бубнов: У чилийцев больше шансов на победу в Кубке конфедераций

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Германии и Чили.

 «У меня есть симпатия к обоим финалистам. Чилийцы понравились заряженностью на борьбу и скоростью игры. Они начинают и заканчивают матчи в высоком темпе, что производит впечатление. Кроме того, они играют очень организованно: звезды пашут на команду вместе со всеми. Также мне нравится, как быстро они переходят в атаку. У немцев очень перспективная сборная, что уже вызывает симпатию. Что самое интересное, у них ведь и молодежные, и юношеские сборные в полном порядке: играют на финальных стадиях всех крупных турниров.

Интересно, как немцы будут выглядеть в финале. Они ведь прибавляют с каждой игрой. Лично я отдаю небольшое преимущество чилийцам, потому что у них более сыгранная и опытная команда. Я буду восхищен, если немцы выиграют, но мне кажется, что у чилийцев больше шансов. Хотя, конечно, в таком матче возможно все», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч Германия – Чили состоится 2 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

Матч

Чили - Германия

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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