Александр Бубнов: У чилийцев больше шансов на победу в Кубке конфедераций
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
предстоящего финала Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Германии и
Чили.
«У меня есть симпатия
к обоим финалистам. Чилийцы понравились заряженностью на борьбу и скоростью
игры. Они начинают и заканчивают матчи в высоком темпе, что производит
впечатление. Кроме того, они играют очень организованно: звезды пашут на
команду вместе со всеми. Также мне нравится, как быстро они переходят в атаку. У
немцев очень перспективная сборная, что уже вызывает симпатию. Что самое
интересное, у них ведь и молодежные, и юношеские сборные в полном порядке:
играют на финальных стадиях всех крупных турниров.
Интересно, как немцы будут выглядеть в финале. Они ведь
прибавляют с каждой игрой. Лично я отдаю небольшое преимущество чилийцам,
потому что у них более сыгранная и опытная команда. Я буду восхищен, если немцы
выиграют, но мне кажется, что у чилийцев больше шансов. Хотя, конечно, в таком
матче возможно все», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч Германия – Чили состоится 2 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция