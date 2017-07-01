В Росарио состоялась свадьба Лионеля Месси и Антонелли Роккуццо
Источник: Sport.esКомментарии
В аргентинском городе Росарио состоялась свадьба форварда «Барселоны»
Лионеля Месси с его возлюбленной Антонеллой Роккуццо, сообщает Sport.es
Для молодоженов это родной город, именно здесь в девятилетнем
возрасте они познакомились.
На свадьбу приглашены более 250 гостей, среди которых есть его одноклубники Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике, а также соотечественники Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и Эсекьель Лавесси.
Стоит отметить, что для охраны отеля, в котором проходит
церемония, привлечено более 350 полицейских и сотрудников частной
охранной фирмы.
Напомним, у пары два сына – четырехлетний Тьяго и годовалый
Матео.
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