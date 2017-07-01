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В Росарио состоялась свадьба Лионеля Месси и Антонелли Роккуццо

Источник:  Sport.esКомментарии

В аргентинском городе Росарио состоялась свадьба форварда «Барселоны» Лионеля Месси с его возлюбленной Антонеллой Роккуццо, сообщает Sport.es

Для молодоженов это родной город, именно здесь в девятилетнем возрасте они познакомились.

На свадьбу приглашены более 250 гостей, среди которых есть его одноклубники Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике, а также соотечественники Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и Эсекьель Лавесси.

Стоит отметить, что для охраны отеля, в котором проходит церемония, привлечено более 350 полицейских и сотрудников частной охранной фирмы.

Напомним, у пары два сына – четырехлетний Тьяго и годовалый Матео.

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