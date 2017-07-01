Шафиков проиграл Истеру в поединке за звание чемпиона мира IBF в легком весе
Российский легковес Денис Шафиков снова не смог стать чемпионом мира.
В американском городе Толедо (штат Огайо) Шафиков встречался с местным бойцом Робертом Истером-младшим - действующим чемпионом мира по версии IBF.
Начало поединка прошло под диктовку Истера, однако затем Денис смог перехватить инициативу.
В итоге бой получился близким, однако двое судей отдали победу Роберту с разгромным счетом 120:108. Третий также посчитал победителем Истера - 116:112.
Easter Fends Off Shafikov, Wins Unanimous Decision to Keep Title https://t.co/RZkO9ctu0e #boxing pic.twitter.com/RJ0zX6D0qp— BoxingScene.com (@boxingscene) 1 июля 2017 г.
Отметим, для Дениса Шафикова это была уже третья попытка завоевать чемпионский пояс. Ранее он уступал в титульных поединках мексиканцу Мигелю Васкесу и кубинцу Рансесу Бартелеми.