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Шафиков проиграл Истеру в поединке за звание чемпиона мира IBF в легком весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский легковес Денис Шафиков снова не смог стать чемпионом мира.

В американском городе Толедо (штат Огайо) Шафиков встречался с местным бойцом Робертом Истером-младшим - действующим чемпионом мира по версии IBF.

Начало поединка прошло под диктовку Истера, однако затем Денис смог перехватить инициативу.

В итоге бой получился близким, однако двое судей отдали победу Роберту с разгромным счетом 120:108. Третий также посчитал победителем Истера - 116:112.

Отметим, для Дениса Шафикова это была уже третья попытка завоевать чемпионский пояс. Ранее он уступал в титульных поединках мексиканцу Мигелю Васкесу и кубинцу Рансесу Бартелеми.


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