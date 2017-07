Шафиков проиграл Истеру в поединке за звание чемпиона мира IBF в легком весе

Российский легковес Денис Шафиков снова не смог стать чемпионом мира.

В американском городе Толедо (штат Огайо) Шафиков встречался с местным бойцом Робертом Истером-младшим - действующим чемпионом мира по версии IBF.

Начало поединка прошло под диктовку Истера, однако затем Денис смог перехватить инициативу.

В итоге бой получился близким, однако двое судей отдали победу Роберту с разгромным счетом 120:108. Третий также посчитал победителем Истера - 116:112.

Easter Fends Off Shafikov, Wins Unanimous Decision to Keep Title https://t.co/RZkO9ctu0e #boxing pic.twitter.com/RJ0zX6D0qp