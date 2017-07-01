Стивен Карри подпишет рекордный контракт с «Голден Стэйт» на 201 миллион долларов
Источник: Yahoo! SportКомментарии
Двукратный чемпион НБА защитник Стефен Карри договорился с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» о подписании рекордного контракта в истории лиги.
Карри, дважды признававшийся самым ценным игроком регулярных чемпионатов, подпишет с действующими чемпионами НБА пятилетний контракт на общую сумму в 201 миллион долларов.
В прошедшем сезоне 29-летний разыгрывающий в среднем за игру набирал 25,3 очка, делал 6,6 передачи и 4,5 подбора, в плей-офф его средние показатели составляли – 28,1 очка, 6,2 передачи и 4,9 подбора.
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