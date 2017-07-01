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Джон Терри продолжит карьеру в «Астон Вилле»

Источник:  ESPNКомментарии

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри согласился стать игроком «Астон Виллы».

По информации ESPN, Терри подпишет с клубом чемпионшипа однолетний контракт на три миллиона фунтов стерлингов.

Контракт 36-летнего футболиста с «Челси», за который он выступал с 1998 года, истек по окончании прошедшего сезона. Таким образом, Терри подпишет соглашение с клубом из Бирмингема в статусе свободного агента.

Напомним, в первом туре сезона-2017/18 «Астон Вилла» сыграет с командой Леонида Слуцкого «Халл Сити».

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