Джон Терри продолжит карьеру в «Астон Вилле»
Источник: ESPNКомментарии
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри согласился стать игроком «Астон Виллы».
По информации ESPN, Терри подпишет с клубом чемпионшипа однолетний контракт на три миллиона фунтов стерлингов.
Контракт 36-летнего футболиста с «Челси», за который он выступал с 1998 года, истек по окончании прошедшего сезона. Таким образом, Терри подпишет соглашение с клубом из Бирмингема в статусе свободного агента.
Напомним, в первом туре сезона-2017/18 «Астон Вилла» сыграет с командой Леонида Слуцкого «Халл Сити».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически