«Индиана» обменяла Пола Джорджа в «Оклахому» на Оладипо и Сабониса
Минувшей ночью в Национальной баскетбольной ассоциации произошел громкий обмен.
Один из самых результативных и универсальных игроков НБА Пол Джордж стал игроком «Оклахомы».
А в «Индиану» по условиям соглашения перешли защитник Виктор Оладипо и
литовский центровой Домантас Сабонис.
«Индиана» выбрала Джорджа на драфте 2010 года под 10-м номером. 27-летний форвард в минувшем сезоне набирал в среднем 23,7 очка, делал 6,6 подбора и 3,3 передачи, выступая за «Пэйсерс».
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